Москва, , 11:26 — REGNUM Следователи СК РФ возбудили два новых уголовных дела на силовиков ВСУ за преступления в Донбассе. Об этом 4 июня сообщили в СК РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

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«В СК РФ возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны)», — отмечается в сообщении.

Дело возбуждено в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Поступальского, Евгения Кураша, Николая Янчего, Романа Мамавко, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Романа Забродского, Андрея Качанова, Дмитрия Черниченко, Андрея Ткачука, Владимира Капитулы, Эмиля Ишкулова, Александра Уралёва, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Довбия, Вячеслава Бугайчука, Дмитрия Герасименко, Мирослава Верхового, Александра Бондаренко, Артема Пучкова, Геннадия Бойко, 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Вессера, Игоря Скибюка, Александра Зуева, Павла Туровчика, Сергея Нестеренко.

С 1 по 2 июня они провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, а также населенных пунктах Новомайорское, Минеральное ДНР, и в Первомайске, Северодонецке ЛНР.

В результате обстрелов Макеевки, Донецка, Горловки, а также н.п. Минеральное и Новомайорское погибли двое мирных жителей, 17 — получили ранения, повреждены 31 дом и объект гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов Первомайска и Северодонецка ЛНР ранена мирная жительница, повреждены 3 газопровода.

СК РФ продолжает устанавливать подразделения ВСУ и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.