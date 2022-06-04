Москва, , 11:43 — REGNUM Чат-бот в мессенджере Телеграм для обращений в партийный центр гуманитарной помощи запустила в Херсоне партия «Единая Россия». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба партии.

Гуманитарная помощь Управление пресс-службы правительства Тульской области

Уточняется, что на данный момент волонтёры уже начали обработку первых сообщений.

Руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», депутат Госдумы Игорь Кастюкевич рассказал, что в числе вопросов, с которыми обращаются в центр местные жители — социальные выплаты и пенсии, оформление адресной гуманитарной помощи маломобильным жителям Херсона, а также помощь при рождении ребенка

«Нужно пройти по ссылке и следовать инструкции. Указать фамилию, имя, отчество, контактный номер для связи и кратко изложить суть обращения. Волонтёры центра уже начали обрабатывать первые сообщения, поступившие в чат-бот», — пояснил он.

Также Кастюкевич уточнил, что в течение ближайшего времени также будет запущен Чат-бот в мессенджере Телеграм по набору волонтёров в Херсоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что центры юридической помощи намеревается открыть в Донецке и Мариуполе партия «Единая Россия».

Отметим, ранее в Херсоне и Попарной открылись центры помощи «Единой России», где местные жители смогут получить продукты, медикаменты, а также помощь врачей и юридические консультации и оставиь заявки на оформление пенсий, гражданства. Центры помощи работают по принципу партийных многофункциональных центров помощи, которые открыты в Донецкой и Луганской Народных Республиках.