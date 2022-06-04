Москва, 4 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Чат-бот в мессенджере Телеграм для обращений в партийный центр гуманитарной помощи запустила в Херсоне партия «Единая Россия». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба партии.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гуманитарная помощь

Уточняется, что на данный момент волонтёры уже начали обработку первых сообщений.

Руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», депутат Госдумы Игорь Кастюкевич рассказал, что в числе вопросов, с которыми обращаются в центр местные жители — социальные выплаты и пенсии, оформление адресной гуманитарной помощи маломобильным жителям Херсона, а также помощь при рождении ребенка

«Нужно пройти по ссылке и следовать инструкции. Указать фамилию, имя, отчество, контактный номер для связи и кратко изложить суть обращения. Волонтёры центра уже начали обрабатывать первые сообщения, поступившие в чат-бот», — пояснил он.

Также Кастюкевич уточнил, что в течение ближайшего времени также будет запущен Чат-бот в мессенджере Телеграм по набору волонтёров в Херсоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что центры юридической помощи намеревается открыть в Донецке и Мариуполе партия «Единая Россия».

Отметим, ранее в Херсоне и Попарной открылись центры помощи «Единой России», где местные жители смогут получить продукты, медикаменты, а также помощь врачей и юридические консультации и оставиь заявки на оформление пенсий, гражданства. Центры помощи работают по принципу партийных многофункциональных центров помощи, которые открыты в Донецкой и Луганской Народных Республиках.