Севастополь, 4 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Найденные при археологических раскопках остатки храма Святого Иоанна Воина станут объектами музейного показа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Остатки храма начала XX века были исследованы в рамках охранно-спасательных археологических работ на территории будущего культурного кластера на мысе Хрустальном. Специалисты установили, что музефикации подлежат подлежат сохранившиеся апсида и лестничный марш храма.

Храм Святого Иоанна Воина был освящён в 1916 году. Он был частично уничтожен в ходе Великой Отечественной войны, позже на этой территории был размещён цех механического завода.

Строительство культурно-образовательного комплекса в Севастополе ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Севастопольский комплекс займёт почти 50 гектаров.

В состав культурного комплекса войдут музейная асть, театр оперы и балета, академия хореографии и зелёная зона. Комплекс должен начать работу к концу 2023 года.