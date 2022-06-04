Донецк, , 11:19 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️11:05 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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