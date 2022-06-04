Александровск, Пермский край, , 11:18 — REGNUM В Пермском крае житель Александровска угнал автомашину и насмерть сбил двух 15-летних девочек. Об этом сообщает краевой главк МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла 3 июня в районе улицы Братьев Давыдовых. Гражданин 1979 года рождения управлял автомобилем Киа Оптима и наехал на велосипедисток, которые ехали навстречу по правой обочине.

По предварительным данным, гражданин угнал автомобиль, который был припаркован возле одного магазина. Обстоятельства ДТП устанавливаются.