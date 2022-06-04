Москва, 4 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Центры юридической помощи намеревается открыть в Донецке и Мариуполе партия «Единая Россия». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба этой политической силы.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Отмечается, что такие центры будут открыты при гуманитарных центрах партии по принципу общественных приёмных и добавляется, что вопросы организации системы работы с обращениями граждан в режиме ВКС были обсуждены представителями гуманитарного центра политической силы в Донецке и в центральной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«У общественных приёмных «Единой России» огромный опыт работы с обращениями граждан. Коллеги используют цифровые сервисы, что позволяет быстро анализировать информацию и выстраивать адресную работу. Этот опыт мы хотим применить у себя. Он позволит нам быстро наладить работу и помочь большему количеству людей», — сказал зампред Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко, курирующий работу гуманитарных центров «Единой России» в Донбассе.

Также он уточнил, что в данный момент у жителей ДНР и освобождённых от киевских боевиков территорий имеется много разных вопросов, которые связаны с восстановлением жилья и документов, оформлением социальных выплат, поиском работы и пропавших родственников, с которыми можно будет обращаться в центры юридической помощи «Единой России». При этом в пилотном режиме такие центры заработают через две недели в Донецке и Мариуполе, а затем — и в других городах республики.

Отметим, ранее в Херсоне и Попарной открылись центры помощи «Единой России», где местные жители смогут получить продукты, медикаменты, а также помощь врачей и юридические консультации и оставиь заявки на оформление пенсий, гражданства. Центры помощи работают по принципу партийных многофункциональных центров помощи, которые открыты в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Также «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Кроме того, партия доставила уже более 8 тысяч тонн гуманитарного груза в Донбасс и на освобождённые от киевского территории, из них свыше 100 тонн составляют медикаменты.