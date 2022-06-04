Чита, 4 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Жилищный фонд Забайкальского края на конец 2021г. составил 23 131,3 тыс. кв. метров, из него государственный жилищный фонд — 926,7 тыс. кв. метров (4,0% всего объема), муниципальный — 2129,4 тыс. кв. метров (9,2%), частный жилищный фонд – 20 075,2 тыс. кв. метров (86,8%). Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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В городах и поселках городского типа общая площадь жилых помещений на конец 2021 года составила 69,8% общей площади жилых помещений края, в сельских населенных пунктах — 30,2%.

Всеми видами благоустройства на конец 2021г. оборудовано 9914,9 тыс. кв. метров жилых помещений, что составило 42,9% жилищного фонда края.

Как сообщало ИА REGNUM, самое большое количество детей-сирот, которые не получили положенное им жилье, насчитывается в Иркутской (10,8 тыс.), Кемеровской областях (9,3 тыс.), и в Забайкальском крае (6,8 тыс.).

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