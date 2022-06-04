Париж, , 11:10 — REGNUM Французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность личной поездки в Киев. На эту тему он высказался в интервью Le Figaro.

Эммануэль Макрон OFFICIAL LEWEB PHOTOS

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

«Ничего не исключаю», — отметил он в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли тот посетить в ближайшем будущем украинскую столицу. По словам Макрона, Франция готова увеличить финансовую и военную поддержку Киеву.

Ранее Макрон в ходе разговора с Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС уже в июне.