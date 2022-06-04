Чита, , 11:07 — REGNUM Организациями Забайкальского края в марте 2022 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 34 000,0 млн. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Деятельность 128 организаций являлась прибыльной (+4 по сравнению с февралем 2022 года).

Сумма прибыли составила 40 596,5 млн. рублей, 95,8% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых».

Убыток получили 85 организаций Забайкальского края (39,9% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 6596,5 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец марта 2022 года составила 94 943,2 млн. рублей, из нее просроченная — 917,0 млн. рублей, или 1,0% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец марта 2022 года составила 97 577,4 млн. рублей, из нее просроченная — 5407,4 млн. рублей, или 5,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года организациями Забайкальского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 25 057,0 млн. рублей.

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