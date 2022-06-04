Донецк, , 11:07 — REGNUM До 30 человек личного состава и техника ВСУ уничтожены за сутки, подавлены 3 огневые точки в районе н.п. Водяное. Об этом 4 июня сообщает Народная милиция ДНР.

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«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожены две БМП-2 и до 30 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены 3 огневые точки противника в районе н.п. Водяное», — отмечается в сообщении.

Между тем, 112 человек эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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