Москва, 4 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Сообщения том, что представители США, Евросоюза и Великобритании на протяжении последних недель обсуждают возможность урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, прокомментировал 4 июня в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

@Alexey_Pushkov/Twitter Алексей Пушков

По словам Пушкова, в случае, если такие данные соответствуют действительности, то «политическая действительность давно уже не соответствует планам такого рода».

«В этом случае представители Запада обсуждают даже не вчерашний, а позавчерашний день, что не может бы какой-либо основой для урегулирования», — отметил он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки 112 человек эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР).