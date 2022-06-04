Донецк, , 11:04 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 8 мин. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:15 — н.п. Новолуганское — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 8 мин калибра 82 мм; ️10:45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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