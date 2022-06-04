Ереван, , 11:01 — REGNUM После столкновений демонстрантов с полицией в Ереване за медпомощью обратились 60 человек. Об этом 4 июня передает пресс-служба Минздрава Армении.

Никол Пашинян Yerevantsi

В целом в медучреждения обратились 60 человек, 39 из них — сотрудники полиции. 50 пострадавших, получив необходимую медпомощь, уже выписаны.

3 июня оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели очередное шествие в Ереване. Там демонстрантов встретил спецназ, который применил светошумовые гранаты и спецсредства.

11 человек задержаны.