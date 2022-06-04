Краснодар, 4 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, в аварии с участием рейсового автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края погибли как минимум четыре человека. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации прокуратуры, водитель указанного транспортного средства, которое следовало по направлению Темрюк-поселок Приморский, не справился с управлением и в результате этого столкнулся с деревом в Темрюкском районе в станице Голубицкой.

«Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее 4 человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть трёх лиц) и добавляется, что также будет проведена проверка деятельности организации, которая выпускает на линию маршрутный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате аварии с участием микроавтобуса в Темрюкском районе Краснодарского края погибли три человека.