Мариуполь, ДНР, , 10:55 — REGNUM 112 человек эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 8.00 3 июня до 8.00 4 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 112 человек, включая 8 детей», — отмечается в сообщении.

Всего с 5 марта по 4 июня в Безыменное эвакуирован 39 тыс. 231 человек.