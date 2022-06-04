Москва, 4 июня 2022, 10:53 — REGNUM Жители России потратили 1 трлн 798 млн рублей на покупку автомобильных запасных частей в 2021 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Почти треть от всех расходов пришлась на шины, детали подвески и масла. Расходы на шины достигли 228 млрд рублей, на компоненты для подвески и масла потратили 181 млрд рублей и 127 млрд рублей соответственно.
После начала специальной военной операции с российского авторынка ушли некоторые западные производители автомобилей и запчастей. В мае Минпромторг РФ одобрил параллельный импорт ряда автомобильных брендов, включая Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и Chrysler.
Эксперты считают, что это решение позволит решить проблему дефицита авто и запчастей для них. Гарантийные обязательства при таком импорте будут исполнять дилеры.
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