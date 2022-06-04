Донецк, , 10:51 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, Гольмовский, Доломитное и Алекандровку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:15 — н.п. Кодема — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️09:05 — н.п. Металлист (укр. Травневое) — н.п. Гольмовский: выпущено 3 мины калибра 82 мм; ️09:20 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️10:00 — н.п. Красногоровка — н.п. Алекандровка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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