Ростов-на-Дону, 4 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Патриотический автопробег «От Кузбасса до Донбасса» завершился в Ростове-на-Дону. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Знак Z

Отмечается, что это мероприятие объединило всех неравнодушных граждан, которые искренне переживающих за судьбу жителей Донбасса и желающих поддержать Вооруженные силы РФ во время проведения специальной военной операции по денацификации Украины.

Также уточняется, что автопробег проходил по маршруту Кемерово — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург – Уфа – Самара - Саратов – Волгоград – Ростов-на-Дону, и в каждом из пунктов маршрута, где была остановка, организаторы и участники акции проводили патриотические мероприятия для молодежи и для Великой Отечественной войны, при этом последним они выражали благодарность за их ратный подвиг.

Кроме этого, указывается, что участники автопробега проехали свыше трех тысяч км и в конечный пункт назначения — Донбасс — следователями СК РФ будет доставлено военными следователями свыше шести тонн гуманитарной помощи.

Помимо того, добавляется, что в Ростове-на-Дону, являющемуся конечным пунктом прибытия автопробега, участников мероприятия встретил председатель СК России Александр Бастрыкин, поблагодаривший их за эту своевременную и добрую инициативу.

«Уверен, что наша гуманитарная миссия не только поддержит детей, жителей Донбасса, наших солдат и офицеров, но и укрепит их моральный дух, их уверенность в правом деле, станет реальным воплощением народного лозунга «Своих не бросаем!», — приводит его слова пресс-служба СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мирный житель был ранен при обстреле украинскими нацистами Петровского района Донецка.