Иркутск, 4 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Иркутской области с начала пожароопасного периода (11 апреля 2022г.) дознавателями МЧС России по фактам лесных пожаров возбуждено 22 уголовных дела, по девяти установлены виновные лица, проводится дознание, сообщает 4 июня телеграм-канал регионального ГУ МЧС РФ.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

За прошедшие сутки по результатам работы межведомственных групп составлено 28 протоколов (по ст. 20.4 КоАП РФ 7 протоколов; по ст. 8.32 КоАП РФ — 7 протоколов, органами местного самоуправления — 14).

С начала пожароопасного сезона составлено 1548 протоколов об административных правонарушениях, в том числе:

органами МЧС России — 430 протоколов;

органами местного самоуправления 643 протокола за содержание территорий (несанкционированная свалка мусора или отходов), в том числе придомовой;

по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение Правил пожарной безопасности в лесах) — 475 протоколов, из них: лесничествами — 319, полиция — 156.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 июня в Иркутской области действует один лесной пожар на площади два гектара в Бодайбинском районе. Его планируется локализовать до 14:00 по местному времени.

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