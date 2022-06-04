Бишкек, , 10:41 — REGNUM Экипажи штурмовиков Су-25СМ дислоцированной в Киргизии российской военной базы 3 июня приступили к первым в летнем периоде обучения учебно-тренировочным полётам. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Для отработки задач летней учебной программы первыми в небо поднялись командиры и их заместители. Экипажи штурмовиков выполняли взлёты в одиночку и в составе пары. Часть полётов выполнялась над акваторией озера Иссык-Куль.

пресс-служба ЦВО «Особое внимание уделяется выполнению полётов в горной местности, где возникают сложности из-за безориентированности и перепадов погодных условий, а также наличия восходящих и нисходящих потоков воздуха».

В полётах приняли участие около 70 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава российской базы, были задействованы четыре штурмовика Су-25СМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае прошли учения, в ходе которых наведённые беспилотниками штурмовики Су-25 «Грач» Восточного военного округа (ВВО) отработали проведение наземной разведки местности.

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