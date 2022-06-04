Донецк, 4 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Мирный житель был ранен при обстреле украинскими нацистами Петровского района Донецка. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) Петровского района Донецка по ул. Углегорской ранение получил мирный житель», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела вооруженными украинскими формированиями Горловки в ДНР получила ранения мирная жительница.