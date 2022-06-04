Братск, Иркутская область, , 10:34 — REGNUM В Братском районе Иркутской области отремонтируют 6,6 километров автодороги Илир — Кардой — Карай в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает 4 июня телеграм-канал правительства региона.

Ремонтные работы на дорогах Иркутской области Правительство Иркутской области

Работы идут с опережением графика. На 90% выполнено восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части.

Специалисты нарезали кюветы, расширили проезжую часть. Сейчас работают грейдеры и катки по уплотнению дорожного полотна. Сдать объект в эксплуатацию планируется в июне.

Стоимость работ — 33 млн руб. Подрядчик — Дорожная служба Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года стало известно, что Иркутская область дополнительно получит из федерального бюджета 2,1 млрд рублей на ремонт дорог.

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