Горловка, ДНР, , 10:32 — REGNUM В результате обстрела вооруженными украинскими формированиями Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранения мирная жительница. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«В результате обстрела по ул. Нимеровича-Данченко повреждён ряд домостроений, ранена мирная жительница», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что при обстреле украинских нацистов был поврежден ряд жилых домов, а также газопровод и гражданский автомобиль.

Как сообщало, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибра 122 мм.