Вашингтон, , 10:26 — REGNUM С критикой американских городов, которые сохраняют связи со своими городами-побратимами из России, выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 4 июня сообщает газета New York Times.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский, который выступал перед собранием мэров сразу после вице-президента Камалы Харрис, раскритиковал Чикаго, Джексонвилл, штат Флорида, Портленд, штат Орегон, Сан-Диего и Сан-Хосе, штат Калифорния, за поддержание побратимских связей с российскими (городами — ред.)», — отмечается в материале издания.

Также указывается, что украинский лидер заявил, что, по его мнению, такие отношения должны быть разорваны.

При этом отмечается, что, по данным газеты, официальные лица Портленда руководствуются заявлением организации Международной ассоциации городов-побратимов, которая призывает американские города не разрывать связи со своими городами-побратимами в России.

Кроме того, уточняется, что в других названных Зеленским городах США не ответили на запрос издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский публицист Либор Дворжак написал, что советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович хамски ответил западным партнерам киевского режима, которые призывали к мирному урегулированию конфликта на Украине.