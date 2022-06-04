Иркутск, , 10:25 — REGNUM На утро 4 июня в Иркутской области действует один лесной пожар на площади два гектара, сообщает телеграм-канал правительства региона. Отмечается также, что возгорание в Бодайбинском районе планируется локализовать сегодня до 14:00 по местному времени.

Пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

За минувшие сутки ликвидирован лесной пожар площадью 2,9 га в Нижнеилимском районе.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано четыре пожарных-десантника, 16 сотрудников лесопожарных формирований, семь работников арендаторов лесных участков, а также девять единиц наземной техники.

В авиамониторинге — один легкомоторный самолёт. Два вертолёта Ми-8 — в передислокации лесных пожарных.

Два самолёта-амфибии Бе-200 работали на тушении пожара в Нижнеилимском районе, сделали шесть сливов воды общим объёмом 54 тонны, обработали 1000 метров кромки огня.

Как сообщало ИА REGNUM, а Иркутской области 3 июня с 18:00 местного времени отменён режим ЧС в лесах.

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