Мариуполь, ДНР, , 10:17 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено, как сейчас выглядит территория завода «Азовсталь» в Мариуполе, где ранее были заблокированы и затем сдались украинские нацисты, выложил 4 июня телеканал RT в своем телеграм-канале.

Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлены разрушенные и поврежденные в результате боевых действий производственные корпуса и вышки на территории завода.

Также показана работа саперов Донецкой Народной Республики (ДНР) и ВС РФ, ведущих поиск поставленных киевскими боевиками мин и взрывчатых предметов, и осуществляющих их подрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами из БМ-27 «Ураган».