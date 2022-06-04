Оксана Переможенко, 4 июня 2022, 10:34 — REGNUM В последние недели представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи для обсуждения условий возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине. Встречи проходят без присутствия Киева. Об этом 3 июня сообщил телеканал CNN.
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Сообщение CNN обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения подчеркнули, что Украину никто из стран Запада не спрашивает, — всё решают без нее.
«Поезд ушёл. Так что скачите по шпалам», — иронизирует один из участников обсуждения.
«Без Украины! Ой, не могу. Никто и не скрывает, что клоуны права слова не имеют», — смеется Ксения Г.
«Неужто спросить забыли их?» — с сарказмом поинтересовался Яроша.
«Украину спросить забыли», — пишет Daniel N.
«Кто-нибудь, скажите США и ЕС, что перемирие нужно обсуждать с Россией. А то они, похоже, массовый сеанс самогипноза устроили», — написал Weird Wolf.
«Украина, похоже, свыклась с той ситуацией, когда ее без неё замуж выдают», — добавила Larissa K.
«Без меня меня женили», — смеется «Это Я, а это Ты?».
«Они могут обсуждать перемирие США с Европой, нет проблем», — шутит Katya.
«Бестолковые! Какое перемирие? Капитуляция!» — прокомментировала новость HelenB243.
«А как же: не будет разговоров по Украине без Украины? Опять наврали? Да не может быть!» — смеется Elena C.
«Перемирие возможно только на границе с Польшей, где бы она ни проходила», — с сарказмом написала Елена М.
«Ни слова об Украине без Украины», — шутит Андрей С.
«Зеленский сделает так, как скажут. Поэтому с ним никто переговоры не ведёт. Он годится только для публичных выступлений. Управляют ситуацией другие люди», — отметила Natalya.
«Украинцы нарушат условия перемирия сразу, как выйдут за двери кабинета, где его подписывали. Кто еще верит этой гопоте сельской и их хозяевам?» — задался вопросом Люциус.
«Курицу тоже особо к дискуссии не приглашают, когда пора обедать. В суп, значит, в суп», — отреагировал ts_o_a.
«Заговорили о перемирии, значит будут пытаться обмануть», — считает Segl.
«Кукловоды решили не спрашивать марионетку», — с сарказмом подытожила Натали.