4 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение телеканала CNN о том, что в последние недели представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи для обсуждения условий возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине.

Оксана Переможенко, , 10:34 — REGNUM В последние недели представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи для обсуждения условий возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине. Встречи проходят без присутствия Киева. Об этом 3 июня сообщил телеканал CNN.

Рембрандт. Синдики

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Сообщение CNN обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения подчеркнули, что Украину никто из стран Запада не спрашивает, — всё решают без нее.

«Поезд ушёл. Так что скачите по шпалам», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Без Украины! Ой, не могу. Никто и не скрывает, что клоуны права слова не имеют», — смеется Ксения Г.

«Неужто спросить забыли их?» — с сарказмом поинтересовался Яроша.

«Украину спросить забыли», — пишет Daniel N.

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

«Кто-нибудь, скажите США и ЕС, что перемирие нужно обсуждать с Россией. А то они, похоже, массовый сеанс самогипноза устроили», — написал Weird Wolf.

«Украина, похоже, свыклась с той ситуацией, когда ее без неё замуж выдают», — добавила Larissa K.

«Без меня меня женили», — смеется «Это Я, а это Ты?».

«Они могут обсуждать перемирие США с Европой, нет проблем», — шутит Katya.

«Бестолковые! Какое перемирие? Капитуляция!» — прокомментировала новость HelenB243.

«А как же: не будет разговоров по Украине без Украины? Опять наврали? Да не может быть!» — смеется Elena C.

«Перемирие возможно только на границе с Польшей, где бы она ни проходила», — с сарказмом написала Елена М.

«Ни слова об Украине без Украины», — шутит Андрей С.

«Зеленский сделает так, как скажут. Поэтому с ним никто переговоры не ведёт. Он годится только для публичных выступлений. Управляют ситуацией другие люди», — отметила Natalya.

«Украинцы нарушат условия перемирия сразу, как выйдут за двери кабинета, где его подписывали. Кто еще верит этой гопоте сельской и их хозяевам?» — задался вопросом Люциус.

«Курицу тоже особо к дискуссии не приглашают, когда пора обедать. В суп, значит, в суп», — отреагировал ts_o_a.

«Заговорили о перемирии, значит будут пытаться обмануть», — считает Segl.

«Кукловоды решили не спрашивать марионетку», — с сарказмом подытожила Натали.