Новокузнецк, Кемеровская область, 4 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В сквере имени Георгия Жукова Новокузнецка начали готовить площадку под основание стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz Макет стелы Новокузнецк — «Город трудовой доблести»

В своём телеграм-канале Кузнецов показал макет будущей стелы.

Напомним, что за размещение стелы с изображением герба Новокузнецка и текстом Указа президента Российской Федерации о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» в сквере имени маршала Георгия Жукова проголосовали 3736 человек.

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