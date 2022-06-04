Москва, , 10:07 — REGNUM Специалисты Роскосмоса начали подготовку к запуску германского телескопа eROSITA, установленного на российской космической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом 4 июня сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Космическая обсерватории «Спектр-РГ» Technologiya.ru

«Я дал указание начать подготовку к восстановлению работы германского телескопа eROSITA в космической обсерватории «Спектр-РГ» в паре с российским телескопом», — заявил Рогозин.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в июле 2019 года. На космическом аппарате установлены российский телескоп ART-XC и германский прибор eROSITA. Телескопы предназначены для работы в паре. Российский телескоп ведёт наблюдения в жёстком рентгеновском диапазоне, немецкий — в мягком.

После начала специальной военной операции немецкая сторона перевела телескоп eROSTIA в спящий режим из-за санкций правительства ЕС в отношении российских предприятий космической отрасли. Телескоп ART-XC продолжил работу по скорректированной программе.

«У тех в Берлине, кто принимал решение по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки», — подытожил Рогозин.

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