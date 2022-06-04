Москва, , 10:07 — REGNUM В Совфеде не верят заявлениям западных политиков о возможности возврата к сотрудничеству после окончания военных действий.

Андрей Климов Council.gov.ru

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«Не верю Макрону и ему подобным в готовности изменить суть западной политики к России «после окончания военных действий» (которые они сами затягивают вместе с вашингтонскими русофобами)», — отметил сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

По его убеждению, нынешняя демагогия — «лишь попытка нащупать запасные пути после неминуемого провала очередной западной антироссийской авантюры».

«Нельзя расслабляться от заморских намёков на возврат к «сотрудничеству после окончания военных действий». Это ловушка — «былого» не будет», — уверен парламентарий.

После победы России в специальной военной операции отношения с «европартнерами» вплоть до роспуска антироссийского НАТО, их извинений за содеянное и компенсации ущерба от антироссийских «санкций» должны быть только как с недружественными нам силами, считает Климов.

«А если и когда на западе Европы одумаются, то и тогда особой веры к ним быть уже не должно», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подсчитал, что за последние шесть месяцев провел в разговорах с президентом России Владимиром Путиным не менее 100 часов.

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