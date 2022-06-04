Ангарск, Иркутская область, 4 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области известила об итогах проверки исполнения антимонопольного законодательства при реализации национального проекта «Демография».

ИА REGNUM Детский сад

Установлено, что в 2020 г. заключен муниципальный контракт на приобретение здания дошкольного образовательного учреждения в г. Ангарске. При этом детский сад фактически строился по заказу и под контролем администрации Ангарского городского округа.

Таким образом, заключение контракта на приобретение детского сада было направлено на непроведение конкурентных процедур на выполнение работ по строительству необходимого муниципалитету объекта образования.

Материалы проверки прокуратура направила в УФАС Иркутской области для проведения антимонопольного расследования.

По результатам их рассмотрения УФАС признал администрацию и структурные подразделения администрации Ангарского городского округа, МКУ «Служба муниципального хозяйства», министерство образования области, министерство строительства области и правительство региона нарушившими антимонопольное законодательство, ограничившими доступ на выполнение работ иными организациями в связи с достижением соглашения. Решение не вступило в законную силу.

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