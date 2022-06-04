Краснодар, , 09:59 — REGNUM В результате аварии с участием микроавтобуса в Темрюкском районе Краснодарского края погибли три человека. Об этом 4 июня сообщили в экстренных службах региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рейсовый микроавтобус съехал в кювет, три человека погибли, пятеро госпитализированы, семерых осматривают медики», — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

При этом уточняется, что авария произошла около населенного пункта Голубицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня два человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного такси в Воронеже.