Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 09:59 — REGNUM Информация о распространении холеры в Анжеро-Судженске через водопроводную воду — фейк. Об этом заявил глава города Александр Рыбалко.

Больной холерой Department of Foreign Affairs and Trade of Australia

«По сообщению Роспотребнадзора, ситуация в городе стабильная, водопроводная вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам, — уточнил Рыбалко в своём телеграм-канале. — Более того, климатические условия Сибири не свойственны для распространения холеры».

Он напомнил, что за распространение ложной информации грозит уголовная ответственность и попросил горожан не верить фейкам.