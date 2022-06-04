Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 4 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Информация о распространении холеры в Анжеро-Судженске через водопроводную воду — фейк. Об этом заявил глава города Александр Рыбалко.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

«По сообщению Роспотребнадзора, ситуация в городе стабильная, водопроводная вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам, — уточнил Рыбалко в своём телеграм-канале. — Более того, климатические условия Сибири не свойственны для распространения холеры».

Он напомнил, что за распространение ложной информации грозит уголовная ответственность и попросил горожан не верить фейкам.