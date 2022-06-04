Братск, Иркутская область, , 09:54 — REGNUM В Братске (Иркутская область) завхоз ДЮСТШ по автомотоспорту получила условный срок за взятку, сообщает 4 июня телеграм-канал «Город Братск».

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Установлено, что в 2016–2020 гг. обвиняемая систематически получала денежное вознаграждение за беспрепятственное предоставление предпринимателю гаража, расположенного на территории спортшколы, для организации автосервиса, обеспечив взяткодателю преимущественное право на заключение договоров аренды. Общая сумма взятки составила 350 тыс. рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права занимать должности в гос и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением административно-хозяйственных функций, на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, у осужденной конфискованы денежные средства в сумме тех же 350 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM в середине мая 2022 года в Иркутской области за получение незаконного денежного вознаграждения и совершение мошенничества осуждены бывшие сотрудницы службы судебных приставов.

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