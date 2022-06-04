Берлин, , 09:53 — REGNUM Подводные лодки попросил у главы минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт в ходе своего визита в Германию председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Об этом 3 июня сообщается на сайте украинского парламента.

Руслан Стефанчук Nikita Kutsenkо

По словам Стефанчука, киевский режим рассчитывает, что получит от ФРГ системы противовоздушной обороны IRIS-T в кратчайшие сроки.

«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. Это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин заявил, что США и другие страны Запада должны срочно изучить вопрос поставки Украине партии истребителей советского производства с индексом «МиГ».