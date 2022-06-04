Одинцово, Московская область, , 09:51 — REGNUM По подозрению в убийстве 17-летней девушки в Одинцове Московской области задержан ее несовершеннолетний знакомый. Об этом 4 июня сообщили в СК РФ.

Прокуратура области поставила на контроль уголовное дело, возбуждённое после убийства девушки. По предварительным данным, 3 июня в районе жилого комплекса в Немчиновке было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранами.

На место происшествия выезжал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.