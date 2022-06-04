В Кузбассе после заражения коронавирусом выздоровели ещё 89 человек
Кемерово, 4 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 июня, на лечении находятся 959 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 64 новых носителя коронавируса. За это же время 89 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 164 684 случая заражения коронавирусом, 161 319 человек выздоровели, 2406 пациентов скончались.