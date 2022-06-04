Кемерово, 4 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 июня, на лечении находятся 959 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 64 новых носителя коронавируса. За это же время 89 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 684 случая заражения коронавирусом, 161 319 человек выздоровели, 2406 пациентов скончались.