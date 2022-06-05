Цхинвал, 5 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. К осени ожидается присоединение к Российской Федерации ряда территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«Скоро будет принят план по интеграции Южной Осетии, ДНР и ЛНР в состав России. Ориентировочно это произойдёт осенью, ближе к единому дню голосования в Российской Федерации. И будет проведён референдум в этих республиках, а также, я не исключаю, что и на территории Абхазии, Херсонской области, Запорожской области, возможно, на других освобождённых территориях, которыми могут стать Николаевская, Одесская, Харьковская области. И я совсем не исключаю Белоруссию. Поэтому действия по интеграции с Россией напрямую завязаны на общую линию и, соответственно, будут идти все сразу, а не так, что в июне — одна страна присоединится к России, в июле — другая, в августе — третья. Всё будет сконцентрированно и скоординированно в рамках единой процедуры и будет так же, как было подписание договора о создании СССР 30 декабря 1922 года», — сказал эксперт.

Напомним, что 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по проведению референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «пока нет никакого понимания по временным рамкам».