Вашингтон, 4 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. США и Европа, осознав, что санкции и изоляция России не дают нужного эффекта, пытаются найти приемлемый путь к компромиссу, пишет 4 июня The Hill.

(сс) MichaelGaida СМИ

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«Ограничительные меры наносят больший ущерб экономике Запада. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — отмечается в статье.

США не смогли сплотить весь мир против России — из 195 стран лишь 65 согласились присоединиться к режиму санкций. А «гиганты» вроде Китая, Бразилии, Индии, Мексики и Индонезии отказались участвовать в экономической войне против РФ, подчеркивает издание.

«Это говорит о том, что не РФ — самая изолированная сверхдержава мира, а, возможно, сами США», — пишет издание.