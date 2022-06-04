Пекин, 4 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Члены экипажа пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» провели предстартовую пресс-конференцию 4 июня. Об этом пишет газета China Daily.

Fei123.com Шэньчжоу-11

Ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F» с кораблём «Шэньчжоу-14» должна стартовать с космодрома Цзюцюань в северо-западной части пустыни Гоби 5 июня. В состав экипажа вошли космонавты Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ.

Корабль «Шэньчжоу-14» доставит членов экипажа на орбитальную станцию «Тяньгун». Планируется, что космонавты проведут на станции около шести месяцев.

Базовый модуль китайской посещаемой космической станции «Тяньгун» был выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. До конца 2022 года в Китае рассчитывают запустить к базовому модулю два экспериментальных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», что позволит завершить строительство станции.

Миссия «Шэньчжоу-14» станет третьей экспедицией на станцию «Тяньгун». С июня по сентябрь 2021 года на станции были члены экипажа корабля «Шэньчжоу-12», с октября 2021 года по апрель 2022 года — экипаж корабля «Шэньчжоу-13».