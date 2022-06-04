Новосибирск, , 09:38 — REGNUM В Новосибирске общественный транспорт взят под охрану Росгвардией. На автобусах маршрута ОбьГЭС — Микрорайон «Щ» уже установили кнопки тревожной сигнализации. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Автобус

«В случае нажатия кнопки сигнал тревоги автоматически поступает в центр оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии с отображением точного местонахождения транспортного средства на электронной карте, после чего к месту расположения объекта охраны направляется ближайший экипаж. Прибытие по сигналу тревоги осуществляется в максимально короткий срок», — уточнили в ведомстве.

До конца 2022 года под охрану планируется взять не менее 200 автобусов. Прорабатывается вопрос о возможности оборудования тревожными кнопками автомобилей скорой помощи.