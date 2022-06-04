Донецк, , 09:35 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк ракетами из БМ-27 «Ураган». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:20 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 ракеты из БМ-27 «Ураган», 11 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм.

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