Иркутск, 4 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 4 июня известило о продолжении поисков 4-летнего мальчика Артема Морозова и его отца — 32-летнего Леонида Морозова.

МВД Разыскиваемые: 4-летний Артем Морозов и его отец — 32-летний Леонид Морозов

С заявлением в полицию обратилась мама мальчика. Выяснилось, что летом 2020 года в городе Железногорск-Илимский бывший супруг забрал у нее ребенка якобы для поездки на Байкал. С тех пор о местонахождении мужчины и мальчика ничего не известно. По имеющимся оперативным сведениям, разыскиваемые отец и ребенок могут находиться в Москве или Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с декабря 2021 по февраль 2022 года отцом на электронную почту правоохранительных органов отправлялись видеоизображения ребенка в домашней обстановке. Мужчина просил прекратить розыск. О своем местонахождении не сообщал.

Тем временем, СУ СК РФ по Иркутской области в апреле 2022 года возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека»).

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