Прага, , 09:25 — REGNUM Западным партнерам киевского режима, которые призывали к мирному урегулированию конфликта на Украине, хамски ответил советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович. Об этом 4 июня написал чешский публицист Либор Дворжак в колонке для iROZHLAS.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

По словам публициста, из-за того, что конфликт в восточной Европе угрожает стать затянуться, в среде европейской общественности наблюдаются разногласия.

При этом, как считает Дворжак, в Евросоюзе не пришли к единому мнению, нужно ли поддерживать агрессивные устремления Киева или нужно решать это кризис путем дипломатии. В то же время киевский режим категорически отвергает последний вариант.

«Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — написал он в своем материале.

Кроме того, публицист уточнил, что после предложений с европейской стороны попытаться решить конфликт дипломатически, Киев потребовал от США и ЕС введения новых санкций против России и ускорения поставок тяжелых видов оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США, ЕС и Великобритания обсуждают условия прекращения огня на Украине.