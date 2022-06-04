Донецк, 4 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Гольмовскому 6 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:05 — н.п. Новолуганское — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 8 снарядов.