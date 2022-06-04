Москва, , 09:20 — REGNUM Проанализировав шестой пакет санкций Евросоюза против России, спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел к выводу, что арсенал средств по сдерживанию развития страны исчерпан.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — отметил Володин в телеграм-канале.

Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран, рассуждает спикер Госдумы.

Кроме того, по его убеждению, Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

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Для России возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 млрд долларов в год. Европа, в свою очередь, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно, не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти, отметил Володин.

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