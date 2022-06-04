Новосибирск, 4 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Новосибирске активно ведётся реконструкция бывшего кинотеатра «Пионер». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Театр

Напомним, в «Пионер» должен переехать городской театр под руководством Сергея Афанасьева.

«За два года сделали демонтажные работы, заменены перекрытия, расширена подвальная часть, укреплены несущие конструкции и фундамент, — уточнил глава города в своём телеграм-канале. — Основные работы по возведению здания завершены, обустроена кровля, проложены инженерные сети, идет внутренняя отделка. Готовность объекта — 80%».

Переезд театра планируется в сентябре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что театр Афанасьева был открыт 20 марта 1988 года. Но он до сих пор не обзавёлся собственной площадкой.

Читайте также: Началась реконструкция здания под Новосибирский драмтеатр Афанасьева