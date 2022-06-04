Оттава, , 09:13 — REGNUM На жизни простых жителей Канады, уже ставших свидетелями последствий политики канадского правительства, сказывается антироссийская санкционная политика этой страны. Об этом 4 июня написал советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков в статье, ссылка на которую выложена на странице посольства России в Оттаве в одной из соцсетей.

Флаг Канады

«Нужно быть честными с самими собой. Если канадское правительство не готово признать последствия своих собственных действий, то это становится задачей для граждан Канады… канадские граждане уже становятся свидетелями последствий политики их собственного правительства», — отметил в своем материале Проскуряков.

Также он напомнил, что с 2014 года властями Канады было введено порядка 40 пакетов антироссийских экономических санкций, почти половина из которых была введена на протяжении последних трех месяцев.

При этом советник-посланник посольства РФ указал, что «вершиной» таких «усилий» стало закрытие Канадой своего воздушного пространства и внутренних вод для связанных с Россией самолетов и судов.

«Некоторые канадские чиновники назвали российскую нефть «грязной»… Для России, как для надежного поставщика, который никогда не ставил под угрозу этот статус даже во время политических разногласий, очевидно, что нет «хороших» или «плохих» углеводородов, когда речь идет об удовлетворении повседневного спроса населения на энергию», — также уточнил Проскуряков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф в беседе с журналом Der Spiegel заявил, что в результате введения Европейским союзом частичного эмбарго на нефть из России в сообществе ожидается рост инфляции и ценовой шок.